Koch sagte zu seiner Rückkehr: "Ich freue mich sehr wieder zurück zu sein. Ich habe den Weg des CFC in den vergangenen Jahren immer mitverfolgt. Der Club mit seinen Fans und dem Stadion hat großes Potenzial. Jetzt will ich meinen Teil dazu beitragen mit der Mannschaft das Maximum herauszuholen." Der in Wörth an der Donau geborene Abwehrmann spielte im Herrenbereich bereits für die SpVgg Unterhaching, den Chemnitzer FC, den Berliner AK 07, den FC Energie Cottbus und zuletzt Freiberg. Von Januar 2016 bis Juli 2018 trug er das Trikot der Himmelblauen und absolvierte 32 Pflichtspiele in der 3. Liga, dem DFB-Pokal sowie dem sächsischen Landespokal.