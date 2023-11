Viel mehr passierte in der ersten Hälfte nicht, bis zur 42. Spielminute: Nach einem CFC-Freistoß von der Mittellinie flog der Ball eigentlich ungefährlich durch den Sechzehner. In der Nähe des Balles kreuzten sich jedoch die Wege von Aidan Liu und Robert Zickert, wobei letztgenannter zu Fall kam und Chris Rauschenberger unter starken Protesten der Berliner auf Strafstoß entschied. Dejan Bozic war das egal. Der wiedergenesene Stürmer verwandelte zum 1:0 (42.).

Im zweiten Durchgang drückten die Gäste dann zunehmend auf den Ausgleich, was auch den CFC dazu animierte, etwas mehr am Fußballspiel teilzunehmen. Chancen blieben Mangelware, stattdessen stand nach 67 Minuten erneut Schiedsrichter Rauschenberger im Mittelpunkt. Nach einer Grätsche im Strafraum blieb Verteidiger Zickert mit weit von sich gestreckten Armen am Boden liegen, an die der Ball im Anschluss langsam rollte, sodass sich Rauschenberger zunächst auf Handelfmeter festlegte. Nach kurzer Absprache mit seinem Assistenten revidierte er jedoch seine Entscheidung und setzte das Spiel mit Schiedsrichter-Ball fort.