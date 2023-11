Chemnitzer Blitzstart – Cigerci vergibt vom Punkt

Altglienicke übernahm vom Anpfiff weg direkt das Steuer, jedoch zunächst ohne sich dabei zwingende Gelegenheiten zu erspielen. In der 9. Minute wurden die Hausherren dann eiskalt erwischt – und Chemnitz konnte Jubeln. In Folge einer Ecke hatte Leon Ampadu aufmerksam in die Mitte gelegt, wo Kapitän Tobias Müller den Fuß hinhielt und zum 1:0 für den CFC einschob.

Sofort war die VSG um eine Antwort bemüht und erhielt die große Chance dazu in Spielminute 21 vom Elfmeterpunkt. Chemnitz-Keeper David Wunsch war zuvor in Cemal Sezer gerauscht und hatte Schiedsrichter Sirko Müke keine Wahl gelassen. Der sonst so feinfühlige Tolcay Cigerci setzte das Leder allerdings über den Kasten.

In der Folge dieses Fehlschusses wurde Chemnitz von Altglienicke regelrecht in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Den Berlinern boten sich mehrere Topchancen, wie in der 33. Minute, als ein abgefälschter Sezer-Abschluss an der Latte landete. Kurz darauf war CFC-Keeper Wunsch erneut gefordert, als er einen weiteren Schuss von Sezer mit einer starken Fußabwehr parierte (35.) – und den Himmelblauen die schmeichelhafte Pausenführung bewahrte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Später Knockout trifft CFC ins Herz

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Altglienicke weiterhin engagiert, doch Chemnitz machte es besser als zuvor und ließ zunächst keine guten Abschlusspositionen mehr zu. Erst nach einer Stunde gab es mal wieder ein Abschluss der VSG, doch Philip Türpitz schoss knapp über das Tor (60.).