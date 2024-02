Die witterungsbedingten Spielabsagen in der Regionalliga Nordost halten an. Wie der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Montag (19.02.2024) bekanntgab, fällt die für Dienstag (20.02.2024) geplante Nachholpartie zwischen dem FC Eilenburg und Carl Zeiss Jena erneut aus.