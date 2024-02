Nach dem wilden Beginn mussten sich beide Teams erstmal sammeln und ordnen. Feuer war dennoch drin - Boelter und Halili holten sich jeweils verdient eine gelbe Karte ab. BFC-Co-Trainer Weiler flog sogar vom Platz, weil er den Ball bei einem Einwurf von Jena nicht rausrücken wollte.



Spielerisch wurde es in Minute 28 wieder spannend. Stockinger gewann das Laufduell gegen Boelter, sein Schuss wurde von Halili unhaltbar für FCC-Keeper Kunz abgefälscht und kullerte ins Tor. Ganz so schnell wie beim ersten Rückstand konnte Jena zwar nicht antworten, aber der erneute Ausgleich folgte noch vor der Pause. Diesmal aufgrund eines Handelfmeters auf der anderen Seite. Lämmelt schob eiskalt zum 2:2 in der 45. Minute ein und es ging mit dem Unentschieden in die Kabine.