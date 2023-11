Mehr Sorgen bereitet dagegen die Defensive: Mit Sidny Lopes Cabral, Ben-Luca Moritz und Robbie Felßberg fehlen Fabian Gerber gleich drei Außenverteidiger. Fragezeichen stehen dazu hinter Kapitän Andrej Startsev (Innenband) und Til-Linus Schwarz (Hüftbeuger), bestätigte der RWE-Coach Sport im Osten am Freitag (10. November). Lucas Zeller konnte wegen einer Erkältung nicht trainieren. Die Verletzungssorgen "ziehen sich durch die ganze Saison. Wir müssen schauen, wer in Luckenwalde auflaufen kann", so Gerber. Der FSV glänzt dagegen auch nicht mit einer Abwehr, die wie ein Bollwerk Gegentore verhindert. 27 Treffer hat Luckenwalde in 14 Spielen kassiert. Es spricht also vieles für ein torreiches Spiel.