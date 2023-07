Nach dem Abstieg des FSV Zwickau in die Regionalliga und dem folgenden großen mannschaftlichen Umbruch, müssen die "Schwäne" im Prinzip bei Null anfangen. Dazu ist das "Gespenst der Insolvenz noch nicht gänzlich verflogen". So deutlich sprach es Zwickaus Geschäftsführer Marvin Klotzkowsky aus. Wie bekannt wurde, wird er sein Beschäftigungsverhältnis zum 31. August beenden. Ebenso werden Lutz Teichmann und Matthias Krauß aus dem Vorstand ausscheiden, ihre Posten übernehmen Matthias Bley und René Heinz.

Klotzkowsky: "Ich bin sehr froh darüber, dass man meinem Wunsch nachkommt“

Was passiert jetzt? Klotzkowsky äußerte sich vor dem Mikrofon von "Sport im Osten" dazu. So haben ihn persönliche Gründe bewogen, den Posten des Geschäftsführers aufzugeben. "Persönlich ausgelaugt bin ich nicht, intern hat es auch nicht geknirscht. Ich bin sehr froh darüber, dass man meinem Wunsch nachkommt“, gestand Klotzkowsky, betonte aber, dass er den Verein in einem deutlich besseren Zustand verlassen werde, wie er ihn vorgefunden habe.

Viele Schritte unternommen, um die Insolvenz abzuwenden

In den letzten Wochen wurden viele Schritte unternommen, um die Insolvenz abzuwenden. "Gläubiger wurden angeschrieben und Stundungen bei den Gläubigern erreicht", so Klotzkowsky. "Die Sanierung des FSV wird nicht in den nächsten Wochen und Monaten passieren können. Der Prozess ist langwierig und wird noch ein, zwei Jahre dauern", betonte der noch im Amt befindliche Geschäftsführer.

"Ich bin stolz darauf, was wir in den letzten Wochen und Monaten auf die Beine gestellt haben. Dass wir den FSV Zwickau in dieser Krise doch noch in den Spielbetrieb der Regionalliga führen konnten.“ Ein großer Dank gebührte laut Klotzkowsky auch den Fans und Sympathisanten, die mit ihrer Crowdfunding-Aktion einen Teil zur finanziellen Verbesserung beigetragen haben.

Sportdirektor Lenk: Schmales Budget und Bedauern über Klotzkowsky-Abgang