Der runderneuerte FSV Zwickau begann verhalten, das Tempo gaben zunächst die Berliner vor. Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern, die in der neunten Minute in Führung gingen. Nach einem Eckstoß war die FSV-Abwehr unsortiert, Rufat Dadashov reagierte am schnellsten, fand die Lücke und erzielte das 1:0 für die Hauptstädter. Sollte man Angst um die Zwickauer haben? Mitnichten, sie schüttelten sich kurz und begannen nun ihrerseits mit zaghaften Angriffen.

Die Berliner kamen nunmehr kaum noch zur Entfaltung, nach gut einer Viertelstunde hatte plötzlich Zwickau den Ausgleich vor Augen. Yannic Voigt machte das ganz geschickt, drang energisch in den Strafraum ein, sein Schuss wurde in höchster Not zur Ecke geblockt. Alles drin für die "Schwäne", die in der Schlussphase der ersten Hälfte dann doch noch einmal durchatmen mussten. Berlins Amar Suljic machte noch eine Drehung, drückte ab und schmetterte den Ball an die Querlatte. Mit 0:1 aus FSV-Sicht ging es in die Kabinen.