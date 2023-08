Zwickau hielt von Beginn an gut dagegen. Einen Klassenunterschied gab es nicht zu sehen. Nach einigen Tor-Annäherungen der Gastgeber kam der FSV in der 19. Minute zur ersten Gelegenheit durch Neuzugang Veron Dobruna, der nach einem Steckpass von Maximilian Somnitz mit einem Schuss an Keeper Marius Funk scheiterte. Drei Minuten später gab es die größte Chance zur Ingolstädter Führung, wobei ein 20-m-Hammer von Yannick Deichmann am linken Pfosten landete. Der Favorit aus Bayern forcierte im Anschluss nochmals seine Offensivbemühungen, doch es fehlte gegen aufmerksame Westsachsen an der letzten Präzision.