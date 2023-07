Seit zehn Jahren ist Jakubov in Deutschland, hielt bei Viktoria Berlin, Budissa Bautzen und dem Berliner AK den Kasten sauber. Seine beste und prägendste Zeit aber hatte der Tscheche mit dem Gardemaß von 1.95 Metern bei den Himmelblauen. Gleich nach seinem Wechsel zum CFC stieg er in die 3. Liga auf, war dort Stammkeeper mit 38 Spielen. Auch nach dem Abstieg in die Regionalliga war er die unangefochtene Nummer eins bei den Chemnitzern.