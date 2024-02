"Das ist natürlich eine niederschmetternde Diagnose – erst recht und vor allem natürlich für Alex. Wir stehen an der Seite von Alex, der von uns und unserer medizinischen sowie physiotherapeutischen Abteilung die bestmögliche Unterstützung erfahren wird, um so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen", erklärte Cheftrainer Henning Bürger.

Erst am vergangenen Donnerstag war Prokopenko vom FC Energie Cottbus an die Kernberge zurückgekehrt. Er erhielt einen bis Sommer 2025 laufenden Vertrag. Von 2017 an durchlief der jetzt 22-Jährige die Nachwuchsmannschaften des FCC und absolvierte in der Saison 2021/22 34 Spiele in der ersten Mannschaft. Im Sommer 2022 zog es ihn zum SC Freiburg II, ein Jahr später folgte der Wechsel zu Energie Cottbus.