Natürlich bedeutet das nicht, dass alle Fans auf der Südtribüne des CFC-Stadions Rechtsextremisten sind. Das weiß auch Robert Claus, Experte für Rechtsextremismus im Fußball: "Es wäre zu viel gesagt, die Chemnitzer Kurve homogen als rechtsextrem einzuschätzen. Allerdings ist der Einfluss von Rechtsextremen, die Macht, die sie durch ihre Gewalt ausüben, dort sehr hoch."

Klima der Angst in der Chemnitzer Fanszene

Martin Ziegenhagen, der Antirassismus-Beauftragte des CFC wird noch etwas deutlicher: "Wir haben Teile der Szene in der Kurve. Da muss man ganz klar von rechtsextremen Strukturen sprechen." Und diejenigen, die in diesen rechtsextremen Strukturen organisiert sind, üben in der Chemnitzer Kurve Macht aus – im Zweifel auch über körperliche Gewalt. "Fans, die für Demokratie und Vielfalt stehen und sich dazu irgendwie äußern wollen, werden bedroht. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das findet statt", sagt Ziegenhagen.

Deswegen herrschte in der Chemnitzer Fanszene auch ein Klima der Angst. Und die spürt man auch außerhalb des Stadions, denn die rechte Fangruppen wie "Kamenica Furor" sind natürlich auch in der Stadtgesellschaft präsent. Das bestätigt André Löscher von der Opferhilfe für Betroffene rechter Gewalt. "Wir stellen gerade fest, dass eine recht junge Gruppe von Neonazis in der Stadt unterwegs ist, und dort politische Gegner/-innen attackiert – bis hin zu Körperverletzungen."

Im Gegensatz zu fast allen anderen Fußball-Standorten in Deutschland hat es in Chemnitz über Jahre keine Antirassistische Faninitiative gegeben. Robert Claus Rechtsextremismus-Experte

In der Chemnitzer Fanszene fehlt schon lange ein Gegengewicht zu den rechtsextremistischen Gruppierungen. "Im Gegensatz zu fast allen anderen Fußball-Standorten in Deutschland hat es in Chemnitz über Jahre keine Antirassistische Faninitiative gegeben", bestätigt Rechtsextremismus-Experte Robert Claus. Die Gruppierung "CFC-Fans gegen Rassismus" hat sich erst kürzlich gegründet und ist im Stadion nicht sichtbar. Auch, weil Mitglieder bedroht worden sind. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

#Heimspiel steuert Rechtsextremismus entgegen

In dieser Gemengelage ist das Projekt Heimspiel noch ungewöhnlicher. Unter dem Dach des Kulturvereins ASA-FF und mit Unterstützung des jungen Fußballvereins Athletic Sonnenberg und den "CFC-Fans gegen Rassismus" ist im zurückliegenden Sommer ein umfangreiches Fußball-Kulturprojekt auf die Beine gestellt worden. Mit einer klaren Position. "#Heimspiel will zeigen, dass Fußball Menschen verbinden kann", steht auf der Website. "Gerade in Chemnitz ist Fußball leider weiterhin durch eine aktive rechtsextreme Szene geprägt, sowohl beim CFC als auch in kleineren Vereinen der Stadt."

Deshalb habe sich "ein nicht unerheblicher Teil der Zivilgesellschaft vom Fußball abgewandt, sodass er auch Rückzugs- und Rekrutierungsort für organisierte Hooligangruppierungen ist." Aber die Organisatoren von #Heimspiel sind sicher, "dass es in der Stadt viele Fußballbegeisterte gibt, die sich klar für eine offene Gesellschaft aussprechen."

Integration, Vielfalt oder Inklusion

Und diese Fußballbegeisterten haben über vier Monate hinweg ein Dutzend Veranstaltungen organisiert. Von Ausstellungen über Filmvorführungen bis hin zu Podiumsdiskussionen. So etwas gab es in Chemnitz noch nie.

Und natürlich wurde auch gekickt. Vier Bolzplatzturniere hat es gegeben, alle flankiert von politischen Themen: Integration, Vielfalt oder Inklusion. Der Alternative Fußballverein Athletic Sonnenberg hat mit seinem Fußball-Fachwissen unterstützt. "Fußball ist für alle da, egal wo sie herkommen, egal wie sie aussehen", bringt Vereinspräsident Cornelius Huster die Philosophie seines Vereins auf den Punkt.

#Heimspiel erzielt erste Erfolge