Die Fans hätten "ihren Job getan" getan, "uns motiviert und positive Energie gegeben, dass wir gegen Lok da sind. Das müssen wir uns natürlich hinter die Ohren schreiben", so Jagatic und monierte: "Wir haben nicht zu 100 Prozent getan, was wir vorhatten." Gleichsam versprach der 48-Jährige: "Wir werden die Sache aufarbeiten, wir werden die Woche hart arbeiten. Ich kenne meine Mannschaft, ich weiß, was sie kann. Das ist jetzt die Delle, aber wichtig ist, dass du einen kühlen Kopf behältst." Als Mutmacher hilft der Blick in die jüngste Vergangenheit – im Mai entschied Chemie in Probstheida das letzte Aufeinandertreffen mit 2:0 für sich.