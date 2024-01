Fußball-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig hat auf die bisher mäßige Saison reagiert und Routinier Jan Löhmannsröben an Land gezogen. Das gab der Tabellenfünfzehnte am Dienstag (30. Januar) bekannt.

Der 32-jährige Defensiv-Allrounder wechselt vom griechischen Zweitligisten Eolikos Mytilinis in die Messestadt und unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende. Für die Griechen bestritt er acht von 16 möglichen Partien in dieser Saison. Er spielte mehr als 220 Mal in der 3. Liga und bei Zweitligist FC Hansa Rostock. Der 1,86 Meter große Innenverteidiger sei bekannt für seine kämpferische Spielweise und soll Lok zusätzliche Stabilität in der Defensive verleihen. Jan Löhmannsröben gelte als absoluter Mentalitätsfußballer, der mit seiner Erfahrung und Führungsqualitäten eine wertvolle Ergänzung für die Mannschaft darstellen werde. In über 400 Partien konnte er 34 Tore erzielen.