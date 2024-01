Wenige Tage vor der Mitgliederversammlung trafen sich Kracht und Lok-Mitarbeiter, die seinen Rücktrifft forderten, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Wie nun in einem offenen Brief erklärt wurde, sollte über diese Mediation in einer gemeinsamen Erklärung bei der Versammlung berichtet werden. Zum Ärger der Mitarbeiter, äußerte sich Kracht dazu aber vorab bereits gegenüber der " Bild ".

Auch deshalb kommen die Mitglieder in dem offenen Brief erneut zu dem Schluss, "dass die derzeitige Führung des Vereins nicht den Erfordernissen und den Erwartungen entspricht, die notwendig sind, um den 1. FC Lok Leipzig erfolgreich in die Zukunft zu führen." In dem Schreiben wird deshalb der neugewählte Aufsichtsrat dazu aufgefordert, bis spätestens 29. Februar über Krachts Abwahl zu entscheiden.