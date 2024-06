Der gebürtige Erlangener Maderer spielte zuletzt für Türkgücü München. Für den bayerischen Regionalligisten erzielte der 27-Jährige in der vergangenen Saison in 31 Spielen zehn Tore. Außer für Türkgücü stand der gelernte Mittelstürmer auch für die SpVgg Bayreuth, Schweinfurth 05, Greuther Fürth und den FSV Frankfurt auf dem Platz. Neben insgesamt 190 Regionalliga-Spielen (51 Tore) stand er 18 Mal in der 3. Liga (1 Tor) und zweimal in der 2. Bundesliga auf dem Platz. In insgesamt 301 Spielen seiner Karriere traf er 109 Mal und bereitete 48 Tore vor.