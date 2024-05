Er war einer der Väter des Klassenerhalts beim FC Eilenburg, Schlussmann und Kapitän Andreas Naumann. Nach sieben Jahren zieht es den 31-jährigen Lehrer nun zum 1. FC Lok Leipzig. "Danke, Andi, für Dein Engagement in den letzten Jahren! Wir wünschen Dir für Deine Zukunft alles Gute und werden uns sicher nicht aus den Augen verlieren", hieß es am Montag (20. Mai) in einer Mitteilung der Muldestädter.

Bildrechte: IMAGO/Steffen Beyer

Naumann absolvierte 154 Spiele in der Oberliga und Regionalliga für die Blau-Roten. In Leipzig erhält er einen Vertrag bis Sommer 2025. Lok Leipzigs Sportdirektor Tomi Wachsmuth erklärte zur Verpflichtung: "Wir bekommen mit Andreas Naumann einen sehr guten und erfahrenen Torhüter. Er hat in den letzten Jahren sehr gute und stabile Leistungen gezeigt und wird uns auch als Charakter sehr gut tun."

Sieben Jahre Eilenburg – Aufstiege und Klassenerhalt als Höhepunkte