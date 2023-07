Ibrahim Al-Dawoud – Topscorer aus Pampow

Ibrahim Al-Dawoud, ein 22-jähriger Palästinenser mit schwedischer Staatsangehörigkeit, wechselt aus der Oberliga-Nordstaffel an die Mulde. Dort glänzte er letzte Saison beim MSV Pampow mit elf Treffern und 20 Torvorlagen und war damit an mehr als 60 Prozent aller Tore des Absteigers beteiligt. Der schnelle Außenbahnspieler hatte im Januar 2022 beim SV Dessau 05 sein Deutschland-Debüt gegeben.

Neu im Eilenburger Mittelfeld: Moritz Kretzer, hier bei einem Testspiel mit dem VFC Plauen gegen Dynamo Dresden und Paul Will. Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Moritz Kretzer – der Nächste aus Plauen

Der Stammspieler-Aderlass beim VFC Plauen geht weiter. Nachdem schon der FSV Zwickau zwei Spieler des Oberligisten verpflichtet hatte sind nun auch die Eilenburger nach Bibaku ein weiteres Mal im Vogtland fündig geworden: Moritz Kretzer kommt von den Gelb-Schwarzen an die Mulde. Den 25-Jährigen zieht es beruflich in die Region Leipzig. Der 1,89 m große Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung von 118 Oberligaspielen für Plauen, Carl Zeiss Jena II und Schott Jena sowie 16 Regionalliga-Partien für den SV Babelsberg 03 und den SV Lichtenberg mit.

Niklas Rohleder – Keepertalent mit FCE-Vergangenheit

Torhütertalent Niklas Rohleder ist zurück. Nach vier Jahren bei RB Leipzig schlägt der Sohn des früheren Spielers, Trainers und Nachwuchskoordinators Bela Virag wieder in Eilenburg auf. Bei RB Leipzig durchlief er in den vergangenen vier Jahren alle Großfeld-Altersklassen. Der 17-jährige Schüler, der im kommenden Jahr am Sportgymnasium Leipzig sein Abitur ablegen wird, verstärkt als dritter Keeper im Männerbereich sowie als Torwart der FCE-U19 den Verein.

Der vorherige Jenaer Dervis Erkan will beim FC Eilenburger Regionalliga-Stammspieler werden. Bildrechte: IMAGO / Bild13

Dervis Erkan – Neuer Anlauf nach Kurzeinsätzen in Jena

Bei Vizemeister FC Carl Zeiss Jena blieb Dervis Erkan der Durchbruch in der Regionalliga verwehrt. Das will der 20-Jährige nach nur zwei Kurzeinsätzen in der Vorsaison nun beim FC Eilenburg nachholen. Mittelfeldspieler Erkan stand seit Januar 2022 bei den Blau-Gelb-Weißen unter Vertrag. Zuvor spielte der gebürtige Göppinger und frühere Landesauswahlspieler von Württemberg in seiner Heimatregion in Pfullingen, Walldorf, Aalen, Freiberg und Esslingen.

Hugo Jung – U19-Futsal-Nationalspieler von Lok

Nach Niklas Borck im vergangenen Jahr folgt mit Futsal-Nationalspieler Hugo Jung eines der vielversprechendsten Talente der Region seinem früheren Jugendtrainer Sascha Prüfer. In der gemeinsamen Zeit beim 1. FC Lok Leipzig wurde Jung in die deutsche U19-Futsal-Nationalmannschaft berufen. Er folgte damit Adam Fiedler, der 2016 als Eilenburger zum ersten Futsal-Länderspiel in der Geschichte des DFB gegen England berufen wurde. Der Tauchaer Jung trainierte bereits als jüngerer A-Jugendlicher im Team von Lok-Trainer Almedin Civa mit.