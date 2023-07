Geboren in Bad Elster spielte der 1,89 m große Albert im Nachwuchs für Carl Zeiss Jena und Erzgebirge Aue. Seit 2018 war der Innenverteidiger für den VFC Plauen am Ball. Albert geht damit den gleichen Weg wie Torjäger Lucas Will. In der abgelaufenen Spielzeit unterstrich der gebürtige Lübecker seinen Torriecher, erzielte in 34 Spielen 26 Tore für den VFC.