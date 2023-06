Der Kader von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Erfurt nimmt immer mehr Gestalt an: Am Donnerstag (15.06.2023) gab der Tabellendritte der abgelaufenen Saison die Verpflichtung von Kwabe Schulz bekannt. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom Berliner AK nach Thüringen. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Wir freuen uns einen so talentierten und jungen Innenverteidiger in die Domstadt holen zu können", teilte Erfurt via Pressemitteilung mit. Der Deutsch-Ghanaer verpasste in der abgelaufenen Saison nur zwei Liga-Partien und ist ein ähnlicher Typ wie Aaron Manu, der Erfurt verlassen hat.