Der beim FC Bayern München und VfB Stuttgart ausgebildete Awoudja war seit Sommer 2023 vereinslos. Davor brachte es der einstige U21-Nationalspieler immerhin auf zehn Erstliga-Einsätze für Excelsior Rotterdam in den Niederlanden, ehe er in der Rückrunde der Vorsaison verletzungsbedingt zurückgeworfen wurde. "Es ist für uns eine ähnliche Situation wie bei Caniggia Elva vor einem Jahr. Noch ist Maxime verletzt, wir wollen ihm aber die Chance geben, wieder fit zu werden und sich wieder aufzubauen", sagte RWE-Trainer Fabian Gerber und ergänzte: "Für diese Möglichkeit war er direkt Feuer und Flamme. Er ist ein junger Bursche mit großem Potenzial."

Auch beim zweiten Neuen vom Donnerstag (1. Februar) geriet Gerber ins Schwärmen: Santana Soares habe "im Probetraining einen sehr guten Eindruck" gemacht. Sein Talent und unsere Fantasie bei ihm ist groß, er hat Wahnsinnspotenzial." Der 21-Jährige durchlief das Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach und kam in dieser Zeit sowohl für sein Geburtsland USA als auch für die U18 des DFB zum Einsatz. Im letzten Jahr war Santana Soares für den Las Vegas Lights FC in der zweithöchsten US-Spielklasse aktiv. Erfurt gastiert an diesem Freitagabend bei der BSG Chemie Leipzig (19 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).