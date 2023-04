Die zuständige Richterin am Amtsgericht Erfurt will die Gläubiger über eine Abberufung von Rot-Weiß Erfurts Insolvenzverwalter Volker Reinhardt abstimmen lassen. Das ist der einzige Tagesordnungspunkt für die Gläubigerversammlung am 13. April. Allerdings ist das laut Stephan Madaus gar nicht zulässig: "Die Abwahl eines bestellten Insolvenzverwalters ist rechtlich nur in der ersten Gläubigerversammlung möglich", sagt der Professor für Insolvenzrecht an der Martin-Luther Universität Halle dem MDR. Demnach könne nur das Gericht den Insolvenzverwalter abberufen.

Beantragt hat die Abstimmung Bianca Krippendorf, Geschäftsführerin von "MK Medien" (MK steht für Michael Kölmel, d. Red.) – einem der größten Gläubiger im RWE-Insolvenzverfahren. Äußern wollte sich Krippendorf auf MDR-Anfrage nicht, verwies lediglich auf das laufende Verfahren. Unstrittig ist, dass das Ergebnis der Abstimmung für das Gericht nicht bindend ist. Falls sich die zuständige Richterin aber im Falle einer Entlassung auf das Abstimmungsergebnis beruft, dann ist das laut Insolvenzrechtler Madaus "rechtsmittelfähig". Reinhardt könnte also in der nächsthöheren Instanz dagegen vorgehen.



Eigentlich hatten die RWE-Fans gehofft, dass auf der Gläubigerversammlung der Insolvenzplan von Volker Reinhardt abgesegnet würde. So hätte die Insolvenz zeitnah beendet werden können und der derzeitige Regionalliga-Tabellenführer finanziell unbelastet in den Aufstiegs-Endspurt gehen können. Aus Gläubigerkreisen hat der MDR erfahren, dass es allerdings einen massiven Kritikpunkt an Reinhardts Insolvenzplan gebe: Auf der einen Seite sollen die Gläubiger einer sehr geringen Insolvenzquote von angeblich einem Prozent zustimmen. Auf der anderen Seite will Reinhardt nach dem Ende der Insolvenz gegen zahlreiche Gläubiger weiterhin Prozesse führen, so genannte Insolvenzanfechtungen. Auch wenn die Einnahmen nachträglich an alle Gläubiger ausgeschüttet würden – viele wollen dem Plan unter diesen Umständen nicht zustimmen.