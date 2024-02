Gespielt wird dagegen in Berlin, wo der BFC Dynamo die BSG Chemie Leipzig empfängt (19 Uhr im Livestream und Live-Ticker). Die Berliner hatte am vergangenen Sonntag bei noch ganz guten Platzbedingungen in Meuselwitz knapp mit 1:0 gewonnen. Und das ohne vier wichtige Spieler und ohne Cheftrainer Dirk Kunert, der gesperrt war. Gegen Chemie wird Torjäger Rufat Dadashov (13 Treffer) wieder zur Verfügung stehen, der 32-Jährige hat seine Gelbsperre abgebrummt. Gleiches gilt für Vasilios Dedisdis, der in Meuselwitz noch Gelb-Rot-gesperrt war. Die BSG blickt auf einen starken Auftritt gegen den FC Rot-Weiß Erfurt zurück. Einzig das späte 1:1-Ausgleichstor der Thüringer trübte den Gesamteindruck ein wenig.