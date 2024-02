56 Tage nach dem letzten Pflichtspiel ist der ZFC Meuselwitz am Sonntag gegen den BFC Dynamo mit einem denkbar bitteren 0:1 (0:0) in das neue Fußballjahr gestartet. Gegenüber der letzten Partie gegen Greifswald nahm ZFC-Trainer Georg-Martin Leopold drei Änderungen in der Startelf vor. Michel Ulrich ersetzte den gelbgesperrten Luis Fischer. Außerdem rückten Amer Kadric und der nach dreimonatiger Verletzungspause zurückgekehrte Nils Schätzle in die Anfangsformation. Dafür mussten Johannes Pistol und Luca Bürger zunächst auf der Bank Platz nehmen.