Bildrechte: Matthias Koch

Fußball | Regionalliga Chancenwucher: FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg bei Viktoria Berlin

Hauptinhalt

Nachholer 16. Spieltag

21. Februar 2024, 21:49 Uhr

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat nach der 0:5-Klatsche in Zwickau eine Reaktion gezeigt. Nach einem beherzten Auftritt in Berlin entführen die Thüringer einen Punkt aus der Hauptstadt. So richtig zufrieden waren die Akteure mit der Ausbeute jedoch nicht.