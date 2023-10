Es dauerte bis zur 31. Minute, bis die Mannschaft von Sascha Prüfer in Führung ging. Nach einem Foul im 16er an Lennert ließ sich Bunge die Chance nicht entgehen und verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0. Mit der Führung im Rücken ließen die Eilenburger nicht locker und hatten Chancen zum zweiten Treffer. Borck und Bunge per Schlenzer trafen aber nicht. Mit der knappen FCE-Führung ging es in die Pause.