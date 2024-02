Bildrechte: Matthias Koch

Fußball | Regionalliga Lok Leipzig gegen Altglienicke chancenlos

Hauptinhalt

Nachholer vom 18. Spieltag

13. Februar 2024, 21:14 Uhr

Im Nachholspiel hat sich Lok Leipzig in Altglienicke geschlagen geben müssen. Die Berliner dominierten in großen Teilen das Spielgeschehen und erzielten ihre Tore in den richtigen Momenten. Lok blieb offensiv zu harmlos.