Im Vergleich zum 1:1 beim Chemnitzer FC brachte Chemie-Trainer Miroslav Jagatic mit Philipp Wendt für Vin Kastull hinten und Florian Kirstein für Marcel Hilßner vorn zwei neue Spieler. Seine Mannschaft kam aber in einer ausgeglichenen Partie offensiv kaum in die Gänge. Gegen die limitierten Gastgeber erspielten sich die Grün-Weißen vor der Pause keine einzige echte Torchance. Nur die vielen langen Einwürfe, die man als Stilmittel immer wieder einsetzte, sorgten einmal für Gefahr. Paul Horschig setzte dabei einen Kopfball knapp am langen Pfosten vorbei (44.).

Bildrechte: Sebastian Räppold/Matthias Koch