Was für eine Nervenschlacht! Der FC Eilenburg hat das immens wichtige Spiel beim Berliner AK am Freitagabend (12. April 2024) mit 2:0 (0:0) gewonnen und fünf Spieltage vor dem Saisonende zwölf Punkte Vorsprung auf Schlusslicht BAK. Der mögliche erste Abstiegsplatz ist mindestens acht Punkte entfernt, sollte Hansa Rostock II am Sonntag gegen den SV Babelsberg II verlieren, sind es sogar elf Punkte.