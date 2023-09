Bei Flutlicht und großer Unterstützung von den Rängen kam die BSG Chemie Leipzig gut in die Partie und erspielte sich ein leichtes Übergewicht. Nach einem langen Ball kam Marcel Hilßner im Strafraum an die Kugel, verzog dann beim Schuss aber deutlich (3.).

Die Führung für die Gäste aus der Hauptstadt kam dann aus dem Nichts. Tolcay Cigerci holte sich den Ball, dribbelte dann bis an die Strafraumkante und schlenzte den die Kugel an Benjamin Bellot vorbei ins Netz (10.). Nur wenige Momente später lag dann sogar das 0:2 in der Luft. Wieder war es Cigerci, der im Strafraum freigespielt wurde. Diesmal setzte der Topscorer seinen Abschluss nur ans Außennetz (16.).