Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

"Never change a winning team". Nicht so bei Chemie-Trainer Miroslav Jagatic, der nach dem grandiosen 3:0-Erfolg gegen Cottbus fünf Veränderungen in der Startelf vornahm. Für Harant, Wajer, Mauer, Jäpel und Brügmann, der nicht im Kader stand, spielten Kastull, Oke, Kaymaz, Marino sowie Mäder von Anfang an. ZFC-Coach Leopold wechselte im Vergleich zum 0:0 gegen Babelsberg zweimal und ließ Trübenbach und Kadric für den gesperrten Bürger und Shoshi starten.

Chemie mit guter Chancenverwertung - 2:0 zur Halbzeit

In Leutzsch war "Kinderspieltag" angesagt, das mit dem Spiel der Großen einen würdigen Rahmen fand. Beide Mannschaften hielten sich nicht lange bei der Vorrede auf. Die Anfangsminuten gehörten durchaus den Meuselwitzern, die sich um Offensivaktionen bemühten. Dann kamen so langsam aber sicher die Chemiker in Fahrt und gingen nach 13 Minuten in Führung. Nach einer Mäder-Ecke waren die Meuselwitzer völlig unsortiert und brachten den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Kastull war zur Stelle und traf aus dem Gewühl heraus zum 1:0.