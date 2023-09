Ein gutes Pferd, selbst wenn es weinrot-weiß ist, springt nur so hoch, wie es muss. Nach sechs Minuten köpfte Rufat Dadashov eine eher missglückte Flanke perfekt an den Innenpfosten, der Favorit auf Hohenschönhausen lag in Front. Als dann nach 19 Minuten Niclas Erlbeck mit glatt Rot zurecht vom Platz flog, schienen die Chemnitzer Felle hinfort zu schwimmen. Doch der CFC gab sich nicht auf, versuchte Nadelstiche zu setzen. Ohne Erfolg.



Doch genauso erfolglos waren die Konter des BFC, der es zu kompliziert machte. Die Partie wäre mit einer knappen Führung in die Pause gegangen, wäre da nicht wieder Rufat Dadashov gewesen, der nach einem Standard in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sein zweites Tor einschob. Chris Reher legte den Ball in die Mitte, Alexander Siebeck scheiterte an Dejan Bozic auf der Linie. Doch der BFC-Knipser Dadashov schob den Abpraller aus spitzem Winkel ein.