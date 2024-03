In einer ereignisarmen ersten Halbzeit gingen die Thüringer durch ein Eigentor (28.) in Führung. Hoffmann lenkte den Ball mit dem Bauch nach einer FCC-Ecke ins eigene Tor. Mit der ersten wirklichen Offensiv-Aktion schlugen die Berliner dann aber noch vor der Pause zurück. Ein Konter über Jindaoui landete letztlich vor den Füßen von Christensen (45.), der mit etwas Glück in Ballbesitz blieb und zum Ausgleich einschob.

In der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern dann ein anderes Bild. Die Bürger-Elf attackierte deutlich höher und aggressiver als noch in Halbzeit eins. So eroberten die Thüringer wesentlich zeitiger den Ball. Nach einer Petermann-Flanke traf Joel Richter (61.) zur folgerichtigen FCC-Führung. Kurz zuvor scheiterte er noch am Block eines Hertha-Verteidigers. Eine Viertelstunde vor Schluss schwächten die Herthaner sich zudem selbst. Tony Rölke sah innerhalb von drei Minuten zweimal den gelben Karton - der Platzverweis die Konsequenz. Kurz vor Abpfiff der Begegnung erhöhte Sezer (84.) vom Punkt auf 3:1, nachdem ein Hertha-Verteidiger einen Schuss von Krämer mit dem Arm blockte. Damit war die Partie entschieden.