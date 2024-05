Zwei Neue in jedem Team

Beide Mannschaften begannen mit zwei Wechseln in der Startelf: Beim FCE rotierten Alexander Vogel und Ibrahim Aldawoud nach dem 0:2 gegen den ZFC Meuselwitz auf die Bank, Patrick Aquilar und Benjamin Luis standen dafür in der Startelf. Beim CFC begannen im Vergleich zur Niederlage bei Viktoria Berlin Stanley Keller und Jan Koch für Tobias Müller (Gelbsperre) und den angeschlagenen Niclas Walther.

Drei Tore nach Ecken

Ecke - Tor(e) - so könnte man die erste Halbzeit kurz und knapp zusammenfassen. Die Chemnitzer nutzten die zweite Ecke zur Führung, weil Benjamin Luis den Ball in die Mitte klärte, kam Stanley Keller aus 17 Metern zum Schuss und traf links neben den Pfosten: 0:1 (14.). Die "Himmelblauen" waren in der Anfangsphase tonangebend, Eilenburg brauchte etwas Anlauf, hatte dann aber mit Quentin Seidel einen eiskalten Vollstrecker. Der Innenverteidiger stocherte nach einer Ecke von Arne Rühlemann aus dem Gewühl zum 1:1 (37.) ein. Kurz danach das selbe Spiel: Ecke Rühlemann, Tor Seidel. 2:1 und grenzenloser Jubel.

Verdiente Pausenführung für Eilenburg

Eilenburg nutzte die Schwächen der Chemnitzer bei ruhenden Bällen eiskalt. Torhüter David Wunsch zeigte, dass er auf der Linie ein guter ist, offenbarte aber große Schwächen in der Strafraum-Beherrschung und klebte bei beiden Toren und diversen Freistößen auf der Linie.

Eilenburg führte zur Pause verdient, weil die Gäste nach gut 20 Minuten das Fußballspielen einstellten und den Gastgebern die Hoheit überließen.

CFC gleicht per Elfmeter aus

Nach dem Wechsel wähnte sich der FCE im sicheren Hafen. Ein Trugschluss. Als der CFC sich locker durchs Mittelfeld spielen dufte, kam Patrick Aqilar einen Schritt zu spät. Den Elfmeter verwandelte Leon Damer sicher. Nach dem 2:2 zog sich der FCE noch tiefer zurück, machte die Räume eng und ließ kaum Chancen zu. Chemnitz kam nur gefährlich zum Zug, wenn Damer seine Füße im Spiel hatte. Seine Eingabe in der 72. Minute kam brandgefährlich vor das Tor, Keller flog aber am Ball vorbei. Bildrechte: Picture Point

Eilenburg hatte offensiv nur noch wenig zu bieten, kam aber noch einmal entscheidend vor den Kasten. Lennert Möbius legte sich den Ball an Robert Zickert vorbei, der foulte auf Kosten eines Elfmeters. Philipp Sauer, der eine schwierige Saison hinter sich hat, übernahm Verantwortung und traf cool in die Mitte. In der Schlussphase hatten beide Mannschfaten noch Chancen für weitere Treffer. Während der FCE nach dem Abpfiff den Klassenerhalt wild feierte, liefen die Chemnitzer betröppelt zu den mitgereisten 250 Fans.

Ausblick

Die Eilenburger fahren zum Saisonfinale am kommenden Sonntag nach Jena und von den Kernberger direkt nahc Berlin, wo der Flieger Richtung Ballermann abhebt. Die Chemnitzer beschließen eine turbulente Saison mit Höhen und Tiefen mit einem Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt.

Christian Tiffert (Chemnitzer FC): "Glückwunsch zum verdienten Klassenerhalt an Eilenburg. Es ist eine leidenschaftliche, mutige Mannschaft. Der FC Eilenburg hat heute alles investiert. Ab Minute 15 konnte meine Mannschaft da nicht mehr dagegenhalten. Insgesamt ist unsere Spielanlage ordentlich, aber zum Fußball gehört auch Kampf dazu, da gehört Nachlaufen dazu, da gehört Standards verteidigen dazu. Das sind Sachen, die mich ärgern. Wir haben 1,93 m Hünen im Tor, da müssen die Gegner wegfliegen, das ist leider nicht passiert. Es ärgert mich so ein Spiel zu verlieren. Wir wollten Eilenburg nicht einen Punkt schenken."

Sascha Prüfer (FC Eilenburg): "Wir wussten, dass es schwer wird. Wir haben aber in wichtigen Momenten die Ruhe bewahrt und waren in vielen wichtigen Spielen immer da. Ich bin stolz, dass wir es aus eigener Kraft geschafft haben. Diese Aufgabe gegen so einen Gegner so zu bestehen, macht mich stolz. Das Spiel nach dem Rückstand zur Halbzeit zu drehen, war stark. Ich denke mal, dass wir das noch feiern werden..."