Dem wollte Manitz in nichts nachstehen und fingerte mit einem Glanzreflex Ryan Adigos freien Schuss aus dem langen Eck (77.). Zu diesem Zeitpunkt hätten die Blau-Gelben allerdings längst mit einem Mann weniger dastehen können, nachdem der bereits mit Gelb verwarnte Julian Weigel gegen Ayooluwa Adesida den Arm ausgefahren hatte (59.). So aber ging es mit 22 Spielern bis in den dramatischen Schlussakt. Zunächst rettete Pablo Santana Soares auf der Linie noch für Manitz (87.), bis Sirch in der Nachspielzeit zur vermeintlichen Freistoßflanke anlief, die im zwölften Saisontor des 24-Jährigen endete.