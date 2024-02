In der Folge beruhigte sich das Geschehen, ehe der immer wieder antreibende Coskun mit einem direkten Freistoßzirkel aus 22 Metern an die Latte die Schlussphase einläutete (75.). In dieser wurden die Sachsen tief hinten reingedrängt, hielten sich jedoch schadlos und waren 180 Sekunden vor Schluss noch ein letztes Mal auf David Wunsch angewiesen – mit einem herausragenden Reflex lenkte der 20-Jährige den ganz tückischen, aus dem rechten Halbfeld als Eingabe gedachten Aufsetzer von Schmedemann noch an die Unterkante der Latte (90.+2). Das Remis war gerettet.