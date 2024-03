Erfurt kam mit Romarjo Hajrulla und mehr Dampf aus der Kabine. Michael Seaton hatte in der 56. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, fand mit seinem Flachschuss aber in Sedlak seinen Meister. Dann wurde es hektisch. Trübenbach wurde wegen Meckerns mit Ampelkarte vom Platz geschickt. Doch die Gastgeber wirkten nicht geschockt, eher angestachelt. Nach einer schönen Passfolge scheiterte Arlind Shoshi aus spitzem Winkel am Keeper der Gäste. Dann aber hatte RWE auch Pech, Kwabe Schulz hämmerte den Ball in der 68. Minute an den linken Pfosten. Augenblicke später scheiterte Seaton am erneut gut reagierenden Sedlak. Die Gäste blieben bestimmend, der ZFC aber kämpfte aufopferungsvoll und hatte auch seine Chancen. Und machte spät alles klar. Nach einer Miatke-Ecke köpfte René Eckardt zum 3:1 ein (87.). Und zwei Minuten später nagelte der Kapitän des ZFC den Ball aus 24 Metern ins like Eck zum 4:1.