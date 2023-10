Vor der Länderspielpause, in der der FC Carl Zeiss Jena im Thüringenpokal ran muss, steht für die Mannschaft von Trainer René Klingbeil noch ein Punktspiel auf dem Programm. Am Sonnabend (7. Oktober) erwarten die Thüringer weitgereiste Gäste von der Küste. Angesagt hat sich die Zweitvertretung des FC Hansa Rostock. Der Anstoß im Ernst-Abbe-Sportfeld erfolgt 13 Uhr, Sport im Osten tickert live (auf mdr.de und in der SpiO-App).