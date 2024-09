In der Defensive kehren dazu Tobias Müller und Niclas Walther nach Sperren zurück. Dass die beiden wieder dabei sein werden, würde auch die neue Ausrichtung in der Verteidigung als Viererkette unterstützen, auf die Duda setzen will.

Greifswald sucht nach Konstanz

Mit dem Greifswalder FC wartet auf Chemnitz ein Gegner mit hohen Erwartungen, der sich zu Saisonbeginn schwergetan hat, dann in die Erfolgsspur zurückkehrte, nur um dann in Luckenwalde beim Tabellenschlusslicht FSV mit 1:2 zu verlieren. Konstanz sucht man in dieser Saison am Bodden noch vergeblich. Bereits kurz nach der jüngsten Niederlage konstatierte GFC-Verteidiger Mike Eglseder: "Wir müssen immer 100 Prozent geben, oder gar 110 Prozent, alles reinhauen. Wenn wir weniger geben, werden wir kein Spiel gewinnen. Dafür ist die Liga, jede Mannschaft zu stark." Gerade zuhause tut sich das Team von Lars Fuchs schwer, hat aus vier Heimspielen magere drei Punkte geholt, deutlich zu wenig für den Meisteraspiranten. Geschäftsführer Sport David Wagner erwartet "eine schwere Aufgabe, wie gegen jeden anderen Gegner in der Liga." Der GFC wolle sein Spiel durchbringen und will nicht "das Team sein, bei dem sich Chemnitz freischießt."

Erneute Nullnummer?

Im letzten Jahr endeten beide Partien gegen die Himmelblauen 0:0 – das Lieblingsergebnis des CFC auch in dieser Saison: drei der bisherigen neun Partien endeten torlos. Darauf erpicht, keinen Gegentreffer zuzulassen, dürfte Jakub Jakubov sein. Der Keeper der Norddeutschen hütete vor seinem Engagement am Bodden fünf Jahre das Tor in Chemnitz. Gegen Luckenwalde musste der Tscheche krankheitsbedingt passen, befindet sich allerdings auf dem Weg der Besserung. Ob es gegen sein Ex-Team reicht, war am Donnerstag (26. September) noch nicht abzusehen.

Lok muss nach Meuselwitz, FSV empfängt HFC