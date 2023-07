Für den FSV Zwickau beginnt ein neuer Abschnitt. Nach sieben Spielzeiten in der 3. Liga müssen sich die Westsachsen nunmehr den Herausforderungen der Regionalliga Nordost stellen. Und die Mannschaft von Neu-Trainer Rico Schmitt wird am Sonnabend (29. Juli, 13 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) in Berlin gleich mal ins kalte Wasser geworfen. Der Auftaktgegner ist kein geringerer als der BFC Dynamo, der aus Sicht von Coach Schmitt neben dem FC Energie Cottbus und dem FC Carl Zeiss Jena zu den drei Top-Anwärtern im Meisterrennen gehört.