In jüngerer Vergangenheit gab es in der Sachsenliga, der Oberliga, der Regionalliga und auch im Pokal viele Begegnungen mit dem FC Eilenburg. Eine hatte schmerzhafte Auswirkungen auf den heutigen Torwart-Trainer des 1. FC Lok Leipzig. Tomislav Piplica, damals Trainer des FCE, musste nach dem 0:4 am 22. August 2015 in Leutzsch gehen, Nico Knaubel kam und führte den FCE zuerst in die Oberliga und später in die Regionalliga. Beim Premierenspiel in der vierthöchsten Liga hieß der Gegner 2021 natürlich auch Chemie (1:1). Das Tor erzielte Alexander Vogel, der auch am Sonntag im Kader steht.