Alle Augen sind bereits auf den kommenden Dienstag gerichtet, wenn im Bruno-Plache-Stadion das Sachsenpokal-Halbfinale des 1. FC Lok Leipzig gegen den FSV Zwickau ruft. Bei einem Erfolg hätte das Civa-Team das Endspiel gegen den Chemnitzer FC am 3. Juni im Heimstadion. Doch am Freitag (19 Uhr im Live-Ticker in der SpiO-App) geht es gegen den zuletzt arg gebeutelten Berliner AK erstmal um Regionalliga-Punkte. Dabei müssen die Leipziger auf Leon Heynke wegen einer Leistenverletzung verzichten.