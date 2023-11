Hinzu kommt die Sperre von Samuel Biek, der im bis dato letzten Heimspiel gegen Babelsberg 03 nach einer Rudelbildung mit Rot vom Platz gestellt worden war. Für die Tätlichkeit verhängte der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) unter der Woche eine Sperre über drei Spiele, wovon Biek eines bereits abgesessen hat. Bildrechte: IMAGO / Bild13

"Herkulesaufgabe" BFC Dynamo

Dass mit den Berlinern die Tormaschine der Liga (schon 27 Treffer) im Steigerwaldstadion gastiert, macht die Aufgabe für Rot-Weiß nicht leichter. Gerber weiß um die Klasse und Qualität des Gegners, den er nach eigener Aussage als einen "absoluten Topfavoriten der Liga" ansieht. Der BFC stelle für seine Mannschaft nicht weniger als eine "Herkulesaufgabe" dar. Es gelte, "alles wegzuverteidigen und so wenig zuzulassen wie nur möglich", sagte der Erfurter Coach im Gespräch mit Sport im Osten.

Doch nicht nur in der verletzungsgebeutelten Defensive, auch offensiv muss RWE unbedingt zulegen. In den vergangenen sieben Partien gelangen dem Gerber-Team gerade einmal vier Treffer - zu wenig, um wie zu Beginn der Saison auch Spiele zu gewinnen. Das weiß der Coach nur zu gut und setzte in der Trainingswoche entsprechende Schwerpunkte: "Es waren viele Abschlüsse dabei, um den Jungs das Gefühl für Tore zu geben. Mir war es wichtig, dass alle wieder Sicherheit und Selbstvertrauen im Abschluss gewinnen." Bildrechte: IMAGO/Kirchner-Media

Mit Ruhe zum Erfolg

Trotz der derzeitigen Lage versucht Fabian Gerber, ruhig zu bleiben: "Die letzten zwei Jahre ging es immer steil bergauf, jetzt ist es einfach mal eine Phase, wo die Ergebnisse ausbleiben. Ich würde mir mehr Sorgen machen, wenn wir schlechter spielen würden, das war in den letzten Spielen aber nicht der Fall." Gemeinsam mit dem treuen Anhang, der "einen immer 90 Minuten lang nach vorne peitscht", will Erfurts Trainer dennoch so schnell es geht wieder dreifach punkten.

Wiedersehen nur aus der Ferne möglich

Dass Erfurt zurück in die Spur findet, dagegen wird der von Dirk Kunert trainierte BFC Dynamo etwas Einzuwenden haben. Der Tabellenzweite ist seit 13 Pflichtspielen ohne Niederlage und bewies zuletzt beim 3:3-Unentschieden gegen Viktoria Berlin, dass auch ein Zwei-Tore-Rückstand noch nicht aller Tage Abend bedeutet. Bildrechte: IMAGO/Matthias Koch

Kunert selbst wird das Gastspiel in der Landeshauptstadt Thüringens allerdings nicht in der Nähe seines alten Trainerkollegen Fabian Gerber, mit dem er ab Sommer 2017 für knapp eine Saison die Zweitvertretung von Mainz 05 betreute, verbringen dürfen. Nachdem er am vergangenen Wochenende zweimal hintereinander den Spielball gegen eine Werbebande schoss und somit verbotenerweise aktiv ins Geschehen eingriff, muss er im Steigerwaldstadion von der Tribüne aus zusehen. Übernehmen wird für ihn sein Co-Trainer Nils Weiler.

"Gegen den BFC geben alle fünf Prozent mehr"

Doch auch ohne Kunert an der Seitenlinie werden die Berliner alles daran setzen, ihre starke Serie fortzusetzen - zumal Tabellenführer Greifswald, der nur einen Zähler vor dem BFC liegt, am selben Tag eine knifflige Auswärts-Aufgabe bei Chemie Leipzig zu lösen hat. Dieses Maß an Extra-Motivation will Dynamos Alexander Siebeck in Erfurt mit seinen Mitspielern von der ersten Minute an auf den Platz bringen: "Wir werden volle Intensität gehen und wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken", sagte er im Interview mit Sport im Osten. Bildrechte: IMAGO/Andre Gschweng

Der 30-Jährige geht in seine vierte Spielzeit bei den Weinrot-Weißen und konnte sich zuletzt wieder in der ersten Elf festspielen, nachdem er zu Saisonbeginn seinen Stammplatz verloren hatte und in den ersten drei Partien ohne Einsatz blieb. Dass das so war, ist für Siebeck ein Indikator der hohen Qualität innerhalb des Berliner Kaders: "Wir haben einige Spieler, die der Trainer draußen lassen muss, die woanders wahrscheinlich jedes Spiel machen würden."