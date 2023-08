Zum Heim-Auftakt wartet ein harter Brocken auf die BSG. Viktoria Berlin hat sich im Sommer mit sieben Neuzugängen verstärkt und einige Talente aus der eigenen U19 hochgezogen. Der Vorjahres-Zwölfte hat so vor allem auf den Flügeln mit Shean Mensah (VSG Altglienicke) und Julien Damelang (Tennis Borussia Berlin) und im Zentrum mit dem erst 18-jährigen Metehan Yildirim (U19) an Niveau gewonnen. Die drei waren es auch, die beim verdienten 2:1-Auftaktsieg gegen Energie Cottbus den stärksten Eindruck hinterlassen haben.

„Das ist eine Wahnsinnsleistung, gegen den Vorjahresmeister und großen Mitfavoriten auf den Aufstieg so zu gewinnen“, sagte Jagatic. Sorgen darüber, am Sonntag wie bei den Gegentoren gegen Hertha II von den gegnerischen Flügeln ausgehebelt zu werden, mache er sich aber nicht: "Wir haben ein ganz klares Muster, wie wir spielen wollen. Wenn es uns gelingt, das Spiel - so wie in der zweiten Halbzeit gegen Hertha - proaktiv zu gestalten und eigene Fehler zu vermeiden, wird es jeder Gegner gegen uns schwer haben."