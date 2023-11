Bildrechte: Matthias Koch

Glück für Carl Zeiss Jena

Die Partie vor 720 Fans im Jahn-Sportpark begann ohne ein scheues Abtasten. Bereits in der 5. Minute war die VSG durch Tolcay Cigerci nah dran am Führungstreffer. FCC-Verteidiger Nils Butzen patzte bei einer Annahme, die sich der Mittelfeldmann krallte. Der Versuch querzulegen scheiterte, sodass Cicergi den Ball erneut auf dem Fuß hatte und aus fünf Metern an den Pfosten hämmerte. Keine zehn Minuten später brachte Jacob Engels Distanzschuss Jena in die Bredoullie. Sein Strahl aus 22 Metern ließ das Gästetor erneut wackeln.

Ein drittes Mal Aluminium

Die Jenaer kreierten lediglich über Standards gefährliche Situationen, doch auch die blieben erfolglos. Lukas Lämmels Ecke forderte VSG-Schlussmann Lino Kasten in der 35. Minute. Seine Fäuste kamen dem Kopfball von Muiomo zuvor. Vor dem Seitenwechsel rettete das Aluminium den FCC noch ein drittes Mal. Akaki Gogias Freistoß von der linken Flanke fand im Strafraum Shawn Kauter, der jedoch nicht genügend Druck hinter den Ball bekam und nur die Querlatte traf. Mit einem aus Jenaer Sicht wackeligen 0:0 ging es in die Kabinen.

Bildrechte: Matthias Koch

Brisante Schlussphase

Nach Wiederanpfiff blieb es bis zur Schlussphase ereignisarm. Nils Butzen verletzte sich bei einem Zusammenprall am Jochbein, für den Routinier kam Joshua Endres. Bis dato ideenlose Gäste setzten die VSG in der Schlussviertelstunde urplötzlich massiv unter Druck. Die dickste Chance der Jenaer dabei hatte Jonathan Muiomo auf dem Fuß (88.). Der eingewechselte Jan Dahlke nahm der Altglienicker Hintermannschaft einen Ball ab, traf jedoch allein vor Keeper Kasten nur den linken Pfosten, bevor Muiomo den Abstauber aus wenigen Metern über das verwaiste Altglienicker Tor schaufelte. Die Kontrahenten trennten sich schlussendlich zum dritten Mal in Folge torlos.

Ausblick

Jena zieht mit diesem Punkt an Erzrivalen Rot-Weiß Erfurt vorbei und rückt auf Platz neun. Am kommenden Sonntag (2. Dezember) erwarten die Blau-Gelb-Weißen den ZFC Meuselwitz zum Thüringenduell im Paradies. Anstoß im Ernst-Abbe-Sportfeld ist 14 Uhr. Altglienicke reist am kommenden Sonntag zum Greifswalder FC (Anstoß 13 Uhr).