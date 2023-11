Nun muss Janne Kamenz in die Bresche springen. Der 20-Jährige kam 2022 von der U19 des FC Carl Zeiss Jena an die Mulde. Ausgebildet wurde er zudem bei RB Leipzig und Energie Cottbus. In dieser Saison spielte er auch schon im Sachsenpokal. In der vergangenen Saison kam er zu sieben Pflichtspieleinsätzen, sechs Mal in der Oberliga Süd.

Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports