Dagegen wird Innenverteidiger Felix Müller seinen am Freitag, den 30. Juni, auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Laut ZFC hatte der 1,94 Meter lange Müller in der Vorwoche am Donnerstag (22. Juni 2023) seine Zusage gegeben. Am Sonntag teilte er dann mit, dass sich noch etwas ergeben habe, was er "unbedingt prüfen muss". Beim Trainingsauftakt am Montag fehlte Felix Müller dann. Er war 2021 nach einem Jahr beim FC Carl Zeiss Jena nach Meuselwitz zurückgekehrt. In der vergangen Saison absolvierte er 29 Liga-Begegnungen, erzielte vier Tore und holte sich neun Mal Gelb ab.