Mit einem neuen Trainer ist der ZFC Meuselwitz am Montag (26.06.2023) in die mittlerweile 15. Regionalliga-Saison in Folge gestartet. Georg-Martin Leopold bat gleich zu zwei Einheiten. Einem Lauftest am Morgen folgte eine schweißtreibende Einheit am Nachmittag. "Die Liga wird jedes Jahr stärker. Diesmal ist sie noch unausrechenbarer, weil Mannschaften wie Zwickau, Chemnitz oder Altglienicke große Umbrüche haben. Wir wollen den Meuselwiter Trend der letzten Jahre umkehren und eine stabilere und sorgenfreiere Saison spielen", blickte der neue Coach voraus. Erstes Anschwitzen beim ZFC Meuselwitz Bildrechte: Tanja Kaltofen

Vier Neuzugänge stehen fest - Senkbeil im Anflug?

Mit dabei beim ersten Anschwitzen waren Arlind Shoshi und Ben Keßler, zwei von vier bereits feststehenden Neuzugängen. Abwehrmann Keßler kommt von der BSG Chemie Leipzig an die Schnauder, unterschrieb einen Einjahresvertrag. Shoshi kommt von der VSG Altglienicke. Der 26-jährige Stürmer wird eine Ausbildung in Meuselwitz absolvieren, ist bis 2026 vertraglich an den ZFC gebunden. Noch nicht dabei, aber bereits einen Vertrag bis 2024 unterschrieben haben Can Sakar von TuS Makkabi Berlin und Christoph Pauling vom VfB Krieschow. Sakar ist ein echter Mittelstürmer, erzielte letzte Saison elf Tore und legte zehn auf. Pauling ist ebenfalls ein Offensivmann. Stürmer mit Gardemaß: Arlind Shoshi Bildrechte: Tanja Kaltofen