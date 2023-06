Der Dessau-Roßlauer HV hat das letzte Heimspiel der Zweiligasaison 2022/23 gewonnen und ist damit vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Die Mannschaft von Trainer Uwe Jungandreas, der vor Spielbeginn zum Trainer der Saison gekürt wurde, setzte sich vor 2.606 Zuschauern in der Anhalt-Arena mit 34:25 (18:13) gegen den HC Elbflorenz durch. Der DRHV sorgte damit nicht nur für einen erfolgreichen Heim-Abschluss, sondern auch für die Chance, am letzten Spieltag möglicherweise noch den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen.

Entscheidend für den Platz hinter Meister Balingen-Weilstetten ist zunächst am Samstag (03.06.) der Auftritt des ThSV Eisenach gegen den 1. VfL Potsdam. Gewinnt Eisenach, zieht der ThSV wieder an Dessau-Roßlau vorbei und es kommt am letzten Spieltag zum Showdown. Verliert Eisenach hat der DRHV am letzten Spieltag, beim Auswärtsspiel gegen die Eulen Ludwigshafen, alles selbst in der Hand.