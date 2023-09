Knapp dreieinhalb Monateg ist es erst her, als der SCM den Titelverteidiger Barcelona nach einem Siebenmeter-Krimi im Halbfinale der Champions League ausschaltete und sich mit einem Sieg im Endspiel gegen Kielce selbst die Krone aufsetzte. Dass derart großartige Erfolge nicht am Fließband abgerufen werden können, macht Wiegert vor dem Spitzentreffen klar. "Dass wir Kader wie Veszprem, Barlinek Industria Kielce oder Barcelona in zehn Spielen zehn Mal schlagen können, wird nicht passieren." Man wolle in der Lage sein, an verdammt guten Tagen auch die absoluten Top-Teams zu schlagen. "Unter bestimmten Voraussetzungen oder an einem Wochenende haben wir das auch schon geschafft", so der Coach.